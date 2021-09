Katalin hercegnének a kezébe adtak egy tarantulát

Tegnap a brit királyi család nagy része még az új James Bond film premierjére öltözött ki, azonban Katalin hercegné és Vilmos herceg ma már Észak-Írországban kezdték a napot.

Hivatalos látogatásuk során egy „meglepetés vendéggel”, Charlotte-tal is találkoztak, aki egy tarantula. Katalin hercegné a kezébe is vette a szőrös pókot, miközben férje tisztes távolból figyelte az eseményeket, nem túl őszinte mosollyal az arcán.

A surprise guest appearance from Charlotte the tarantula 🕷 pic.twitter.com/HXVTJalZk6

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 29, 2021