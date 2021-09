Rihanna fehérneműs divatbemutatóján vetkőzésbe lendültek a celebek is

Nemrég rendezték meg a Savage X Fenty Show-t k Los Angelesben, itt Rihanna mutatta be legújabb fehérnemű-kollekcióját, ahová a fél celebvilágot meghívta – közülük pedig többeket arra is megkért, hogy a kifutón mutassák be legújabb cuccait.

Irina Shayk is a fotósok elé állt.

Ahogy Emily Ratajkowski és Vanessa Hudgens is.

Madonna lányát, Lourdes Leont is fehérneműben fotózták.

Az egykori Victoria’s Secret-modell, Behato Prinsloo is kifutóra lépett.