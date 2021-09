Szögeczki Ági: Szerettem volna tenni azért, hogy a VV jelző lekerüljön a nevem elől

A Borsnak adott interjút Szögeczki Ági, akit a nézők a ValóVilág harmadik szériájában ismerhettek meg, még az RTL Klubon. A celeb többek között arról beszélt, ma már megválogatja, milyen ajánlatokra, felkérésekre mond igent.

Mesélt a VV-s időkről is, sőt, kisfiának megmutatta, hogy az anyját hol ismerte meg az ország.

Szerettem volna tenni és dolgozni azért, hogy a VV jelző lekerüljön a nevem elől. Tény, hogy így lettem ismert az egész ország előtt, de ez 17 évvel ezelőtt történt, én is más voltam. Ma már Szögeczki Ágiként emlegetnek. Amikor tavaly megismételték a sorozatot, megmutattam a kisfiamnak, ez volt anya, így került be a tévébe. Meglepődött, de gyerekszemmel nézte, és azt mondta, anya, nagyon szép hosszú, barna hajad volt, de olyan, mintha nem is te lennél. Arra is rákérdezett, hogy tényleg szerelmes voltam-e Leóba.