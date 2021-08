Renée Zellweger és az Autókereskedők sorozat szerelője Instagram-hivatalossá tette kapcsolatát

A közös fotójukon mondjuk alig ismertük fel Zellwegert.

Alig egy héttel ezelőtt számoltunk be róla, hogy Renée Zellweger összejött a Discovery csatornán futó Autókereskedők szereplőjével, Ant Ansteaddel. A kapcsolatukról hónapokkal ezelőtt felröppentek hírek, utóbbi azonban csak nemrég erősítette meg, hogy valóban egy párt alkot a színésznővel, miután készült róluk néhány lesifotó.

Most azonban Instagramra is posztolt egy közös fotót, amin ugyan Zellweger mellett egy mási hölgy is feltűnik. A bejegyzésben valójában a Celebrity IOU: Joyride nevű műsort promózzák, ennek ellenére Anstead külön kiemelte, mennyire különlegesnek és varázslatosnak tartja a képen hozzásimuló színésznőt.