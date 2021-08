Oszvald Marika bement a Reggelibe cigánykerekezni, hogy eloszlassa a kételyeket

Az a hír járta, hogy abbahagyja a védjegyének számító elemet.

Vasárnap a Blikk lehozta, hogy Oszvald Marika végleg búcsút intett a védjegyének számító cigánykerekezésnek, arra hivatkozva, hogy ennyi idősen már oda kell figyelnie az egészségére is.

A korral el kell köszönni egy idő után a zenés-táncos feladatoktól. Nekem szerencsére kitolódott ez az idő, mert rám írták a szerepeket, de egy idő után nem is szabad flikk-fakkokat csinálni, mert az embernek kitörik a lába

– fogalmazott a lapnak Oszvald, aki ezután bement a Mokkába, hogy elmondja, mindez nem igaz, mert szó sincs róla, hogy befejezné a cigánykerekezést, csupán kevesebb olyan darabban játszik, ahol ennek helye van. Ezután, pedig ellátogatott a Reggelibe is, hogy ott is nyomatékosítsa szavait, de annak érdekében, hogy mindenkit megnyugtasson, Lakatos Márk és Nádai Anikó felkonferálására végre is hajtott egy cigánykereket, amit ebben a videóban meg lehet nézni: