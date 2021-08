Fotón, ahogy egy nő egy AK-47-essel a kezében lóg egy autó ablakában, San Franciscóban

A fél amerikai sajtót bejárta egy fotó, amit a kaliforniai San Francisco rendőrsége csütörtökön tett közzé Twitter-oldalán. A fotó egy illegális autóversenyen készült, és az látható rajta, ahogy egy Cadillac CTS utasa egy AK-47-es gépkarabéllyal a kezében lóg ki derékig az utasoldali ablakon, miközben a jármű látszólag nagy sebességgel farol egyet.

A rendőrség közölte, hogy a fotón látható autót a kép miatt indult nyomozás után lefoglalták. Az esetről szóló hírekből az nem derült ki, hogy a nőt, vagy az autó sofőrjét letartóztatták-e, és az sem, hogy a fotón látható gépkarabélyt is lefoglalták-e a rendőrök az autóval együtt.

On 7/11/2021, During an illegal exhibition of speed event at Barneveld & McKinnon, a passenger leaned out of a Cadi holding an AK47; see photo. SFPD Traffic Company personnel worked up a case, and seized this particular vehicle today. @SFPD @sfmta_muni @SFPDPerea pic.twitter.com/4disQpzziY

— SFPDTrafficSafety (@SFTrafficSafety) August 5, 2021