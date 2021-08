Egy kanadai tartományban úgy döntöttek, végleg vége a járványnak

Minden korlátozást megszüntetnek, bezárnak a tesztállomások, senkinek nem kell többé karanténba menni.

Az utóbbi napokban rohamosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma a kanadai Albertában, és június óta először ismét 1000 felett van az aktív betegek száma. Sok egészségügyi szakember, köztük a tartomány egészségügyi főigazgatója is azon az állásponton van, hogy a tartomány vezetésének reagálnia kell a járványhelyzet alakulására és változtatásokat kell eszközölniük. Utóbbi vágyuk egészen biztos, hogy teljesül, bár a szakemberek nem biztos hogy épp erre gondoltak.

A Vice ugyanis éppen arról ír, hogy a tartomány vezetése augusztus 16-tól szinten minden járványügyi korlátozást felold és hatályon kívül helyez minden megelőző itézkedést is. Hogy mit jelent ez? Ha valaki igazoltan fertőzött személlyel találkozik, a jövőben nem kell karanténba vonulnia, a döntéshozók pedig meg is szüntetik a karanténhoteleket, amelyeket még a tömeges fertőzések idején alakítottak ki. De a jövőben azt sem lesz egyszerű nyomon követnie senkinek, hogy ki kit fertőzött meg, ugyanis a kontakt kutatásból is jócskán visszavesznek az országrészben, és már arról is érkeztek hírek, hogy a tesztelőállomások is egytől egyig bezárnak. Emellett természetesen a maszkviselést is eltörlik.

A kormányzói hivatal határozatában leszögezte továbbá, hogy a jövőben is figyelmet szentelnek majd a koronavírusnak, de ugyanúgy fogják kezelni, mint az inlfuenzát és a többi légúti megbetegedést.

A tartományban szolgálatot teljesítő orvosokat felháborítja a kormányzóság döntése, sokan egyszerűen el sem akarták hinni az intézkedéseket, amíg azok nem lettek hivatalosak. Rajtuk azokat a szülőket nyugtalanítja leginkább az események alakulása, akik 12 évesnél fiatalabb gyerekeket nevelnek. 12 év alatt ugyanis Kanadában egyelőre nem engedélyezték a koronavírus elleni oltást, így a szülők nagy része most attól tart, ha megszűnik minden korlátozás és a vírus kontrollálatlanul terjedni kezd, a saját gyerekeik is sokkal nagyobb veszélyben lesznek, és ez ellen semmit nem tudnak tenni.