Billie Eilish már rekordot döntött a még meg sem jelent albumával

Viszik, mint a cukrot.

Az Apple Music nemrég bejelentette, hogy Billie Eilish közelgő albuma, a Happier Than Ever máris rekordot döntött azzal, hogy már annyi előrendelés érkezett be rá, mint albumra soha korábban.

Ez egészen pontosan 1 millió 28 ezer darabot jelent.

Az Apple Musicnél azt mondják, a zenehallgatók nagy része azért szereti ezt a fajta előrendelést (nem meglepően), mert a megjelenéskor már rögtön hallgathatják az adott albumot.

Eilish-ra nemrég össztűz zúdult, miután előkerült róla egy régi felvétel, amelyen úgy tűnik, mintha egy ázsiaiakra vonatkozó szitokszót használna. Bocsánatot is kért emiatt, de hetekig pörgött a neve a médiában.

Megdöbbentem és kínosan érzem magam, és legszívesebben hánynék attól, hogy valaha is kimondtam ezt a szót.