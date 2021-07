Oprah Meghan Markle és Harry herceg interjúját Emmy-díjra jelölték

Ez az első alkalom, hogy a királyi családból valaki jelölést kapott.

Nemrég kerültek ki az idei Emmy-díj kategóriának jelöltjei, amelyben felbukkan Harry herceg és Meghan Markle neve is. A március elején megjelent Oprah-interjúban többi között arról beszélgettek a műsorvezetővel, hogy miért váltak ki a királyi családból, ahogy azt is elmondták, volt, aki a születendő babájuk bőrszíne miatt aggodalmaskodott. Az interjút most Emmy-díjra jelölték, méghozzá a kiemelkedő nem fikciós sorozat vagy különkiadás kategóriában. Ugyanitt jelölték David Letterman és Stanley Tucci műsorait is.

A királyi családban korábban nem fordult elő, hogy bárkit is jelöltek Emmy-díjra.