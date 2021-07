Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv szerint a takarítás is egy „tök jó, közös program”

A Tények Plusz riportja annak próbált utánajárni, hogy egy hosszú kapcsolatban, pláne ha már gyerekek is vannak, a pár hogyan tudja életben tartani a tüzet. Ördög Nóra és Nánási Pál, akik már 11 éve házasok igyekeznek minden héten legalább egy randi napot tartani és minden alkalmat megragadni arra, hogy minőségi időt tölthessenek kettesben is.

Ehhez képest A legbátrabb páros győztesei, Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv nem akarnak a 10 és 7 éves lányuktól közös családi időből elvenni, mert úgy gondolják, hogy kamaszként már úgysem akarnak velük lenni. Így ők elég szokatlan tevékenységeket élnek meg romantikus pillanatként.

– mondta Laky Zsuzsi, akivel férje azonnal egyetértett.

Én is szeretek takarítani és gyakorlatilag az is egy tök jó, közös program. Abban is el lehet egész jól mélyülni.