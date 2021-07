Szebeni István szerint érzékenyített nyugati barmok, akik szankcionálták a magyar szurkolók rasszista megnyilvánulásait

A tévés időről időre érzi magában a késztetést, hogy a legkülönfélébb témákban hangot adjon személyes véleményének. Nem olyan rég a nyilvános szoptatásról mondta el a gondolatait, most pedig az UEFA döntésén háborodott fel, miután megbüntették a Magyar Labdarúgó Szövetséget a szurkolók diszkriminatív viselkedése miatt.

Áruló Európa. Eddig is utáltam az összes érzékenyített nyugati barmot. Lassan visszajön a rizsporos paróka meg a szépségpötty- a férfiaknak. Szélmalomharcnak tűnik, amit vívunk. Az UEFA döntése, hogy zárt kapuk mögött kell játszanunk 3 meccset, nézők nélkül, mert néhány hülye huhogott, elfogadhatatlan. Nem őket zárták ki igazából, hanem apákat, anyákat, gyerekeket. Az, ami Európában folyik, egyszerűen ijesztő. Gyökértelen, anyanyelv nélküli, korrupt, zsarnok, rabszolgatartó, a világot tűzbe borító, milliókat kiirtó országok most szentet játszva ítélkeznek felettünk. Felettünk, akik 1100 éve vívjuk csatáinkat az örökös elnyomók ellen. Az elnyomás a futballba is begyűrűzött, mint ahogyan mindenhová. Hazaárulók pedig mindig is voltak és lesznek, ezen nincs mit csodálkozni, akik az európai államférfiak szoknyája mögé bújva suttognak