Hat éves lett a Bulibáró

Tagadhatod, hogy szeretted...

2015. június 5-én került fel Pixa YouTube csatornájára a Bulibáró, amit hat évvel ezelőtt valószínűleg az is rommá hallgatott, aki nem akarta. És valljuk be, még most is énekeljük a szöveget, ha meghalljuk. Kis Grófonak pedig szinte biztos, hogy az örökös top3 slágerében ott marad a dal.