Amikor nem csak izmot, hanem személyiséget és önismeretet is építesz

Minden rendben – két egyszerű szó, a kifejezést mégis csak ritkán fogalmazzuk meg önmagunkkal szemben. Bár a pozitív testkép és fizikai adottságaink értő elfogadása egyre nagyobb teret kap, ez önmagában még kevés lehet, hogy megtaláljuk a test és a lélek összhangját. Azt a nyugodt állapotot, amikor úgy érezzük, hogy tényleg jó önmagunkkal élni. Singer Eszter személyi edzőként arról mesélt nekünk, hogy testünk elfogadásán túl hogyan tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, feketeöves karate mesterként pedig arról, hogy a sport hogyan segít személyiségünk fejlesztésében.

A testi-lelki egyensúly, a pozitív kisugárzás, a szeretetteljes emberi kapcsolatok, a jövő és a személyiségem aktív építése, nekem ezt jelenti, ha valaki jól érzi magát a bőrében – mondja Singer Eszter személyi és csoportos edző, aki amellett, hogy tartásjavító és funkcionális edzéseket vagy épp aqua-fittness órákat tart, három danos – ismertebb nevén feketeöves – karate mester.

Singer Eszter szerint a – sokszor túlzóan – kritikus hozzáállást önmagunkhoz nagyban csökkentheti a testmozgás nyújtotta pozitív érzés, mely önbizalmat ad. Nem kell rögtön verejtékben ázó edzésekre vagy egy félmaratonra gondolni: egy picivel több mozgás, egy lesétált buszmegálló, lépcsőzés a lift helyett már jó kezdet és valódi ok a büszkeségre. A tökéletes test nem hibátlanságot jelent, sőt: érdemes újra és újra emlékeztetni magunkat, hogy amit mi esetleg hibának gondolunk, az lehet – sőt, valljuk be: elég gyakran – egyáltalán nem is az.

Önmagunk elfogadása, a testünkhöz való pozitív viszonyulás eléréséhez fontos, hogy kialakítsunk egy rendszert az életvitelünkben. Fontos, hogy megadjuk a tiszteletet a testünknek, önmagunknak a megfelelő mennyiségű „énidőre” amiből tudunk töltekezni. A sport által hasznos szokásokat, az élethez való konstruktív hozzáállásunkat tudjuk fejleszteni.

Ennek a konstruktív hozzáállásnak egyik fontos lépcsőfoka lehet a testedzés, amely egyáltalán nem csak arról szól és nem is szabad arról szólnia, hogy hány centit faragunk le a derekunkból vagy hány kalóriát égetünk el. A testmozgással aktívan teszünk önmagunkért, óvjuk testi és lelki egészségünket. Elérésükhöz pedig nem kell élsportolónak, szálkás testépítőnek vagy maratoni futónak lenni. Egy félórás séta is énidő, hiszen ilyenkor van időnk egy kicsit befelé fordulni, értékelni és tervezni vagy egyszerűen csak önmagunkkal lenni, lazítani. Emellett a mozgás jótékony hatásai miatt is megveregethetjük vállunkat.

Köztudott, hogy a rendszeres testmozgás oldja a szorongást, javítja a hangulatot, elűzi a stresszt és depresszió ellen is hatásos. Elősegíti ugyanis a hangulatjavító szerotonin, valamint a fájdalomcsillapító és általános jó érzést okozó endorfinok felszabadulását az agyban.

– magyarázza Singer Eszter.

A testmozgás fokozza a vérkeringést, így több oxigén és tápanyag áramlik a bőr sejtjeihez. Az izzadás pedig – amely a testmozgás hatására fokozódik – lehetővé teszi, hogy a szervezet a bőrön keresztül szabaduljon meg a felesleges anyagok egy részétől. A szakember gyorsan hozzáteszi: tisztában van azzal, hogy nem könnyű megtenni az első lépést a sport felé, de a kezdeti frusztráció teljesen természetes és leküzdhető, ha a testmozgásba támogató keretek között vágunk bele.

„Fontos, hogy találjunk egy olyan edzőt, akiben megbízunk, aki motivál, aki támogat és visszajelzést ad. A gyakorlott edzők pontosan tudják, hogy mikor kell megerősítés, mikor kell egy pici ösztökélés, hogyan lehet fenntartani a lendületet és a megerősíteni az önbizalmat. Érdemes a lakóhelyünk közelében keresni sportolási lehetőséget, így kifogjuk a szelet a “túl sokat kell utazni” kifogás vitorlájából. Ha van rá lehetőség, okos dolog baráttal, barátokkal mozogni, így ha esetleg nem lenne kedvünk sportolni, ők majd bíztatnak minket és fordítva. Nem szabad elfelejteni: kis lépésekkel érdemes haladni, a fokozatosság elvét betartva. El fogunk jutni a célig a megfelelő kitartással és türelemmel.”

Az erőtlenség, a frusztráció vagy az újtól való félelem leküzdése nagy szavaknak tűnnek, de a napi gyakorlatban ezek olyan apró, de fontos sikerek, mint a lift helyett a lépcsőt választani, esetleg beszerezni egy olyan asztalt, ami mellett állva lehet dolgozni. Ezek a kis megnyert csaták pedig hozzásegítenek minket a jobb önismerethez, a stabil önbizalomhoz és felturbózzák az önbecsülésünket. Nem azért, mert a mozgás divatos dolog vagy mert egy a testünket az elvárt eszményképre szeretnénk formálni: önbizalmat az ad, hogy önmagunkkal foglalkozunk, szem előtt tartjuk, hogy mi okoz örömöt és mi segít a stressz leküzdésében.

Singer Eszter életében például a karate segített a személyisége fejlesztésében, és egy egészséges életvitel kialakításában.

„A karate első hallásra talán agresszív sportnak tűnhet, valójában azonban sokkal inkább az összpontosításról, az önfegyelemről és a stressztűrésről szól, ezért is nevezzük harcművészetnek, mivel a testet és a lelket egyaránt formálja. Tulajdonképpen önfejlesztés: megtanultam hamarabb és könnyedebben túllendülni a kudarcokon, és azt, hogy az élet minden színterén kitartó, tiszteletteljes és precíz legyek, melyet pozitívan kamatoztatok a mindennapjaimban és a vállalkozásomban. Ezek olyan tulajdonságok, amikre az életben is nagy szükség van, a testedzéssel pedig bárki nekifoghat a fejlesztésüknek. Sport közben jól megfigyelhető az emberek személyisége, szeretem figyelni a sportolókat, hogy hogyan reagálnak edzés közben egy stresszhelyzetre, hogyan küzdenek meg a „lehetetlennel”, hogyan fogják vissza vagy motiválják egymást és önmagukat.”