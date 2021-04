Jason Biggs előre retteg, hogy a gyerekei is megnézik majd az Amerikai pitét

Egy műsorban beszélt róla.

Jason Biggs alakítja Jim Levenstein karakterét az Amerikai pite című, 1999-es kultuszfilmben, ami pár, csajozni próbáló tinédzserfiú mindennapjait mutatja be. A 42 éves Biggs a napokban vendégeskedett a Live with Kelly and Ryan nevű műsorban, amiben Kelly Ripa arról beszélt, hogy a fiú gyerekek, miután megnézik az Amerikai pitét, sokkal több időt akarnak együtt tölteni az apjukkal. Jason Biggs, akinek két gyereke van, ennek hallatán eléggé megijedt, tekintve, hogy miről szól a film.

Valószínűleg eléggé furcsa lenne a gyerekeimmel együtt megnézni a filmet

– mondta, majd Ripa hozzátette, hogy szerinte nem kell aggódnia, mivel a gyerekei barátai biztosan elmesélik nekik majd, vagy megnézetik velük. Biggs erre ismételten csak jajgatott, majd annyit mondott, már előre retteg tőle.

Jason Biggs legnagyobb fia, Sid, 2014-ben született, majd 2017-ben született a kisöccse, Lazlo.