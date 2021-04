Videó: váratlan csavarral ért véget egy párhuzamos parkoló kálváriája

A felvételen szereplő sofőr láthatóan nem tudta, hogyan is kellene bemanővereznie a kocsiját a két másik autó közötti, viszonylag tágas helyre. Többszöri próbálkozás után ezért úgy döntött: a lépéseivel leméri, befér-e egyáltalán a két parkoló autó közé a sajátja – a válasz természetesen igen –, de még ekkor sem sikerült leparkolnia.

A következő elbénázott parkolási kísérletet követően megjelent a helyszínen egy kedves segítő, így a – külső szemmel mulatságos – manőverezést végül egy olyan parkolás koronázta meg, amibe még a legszőrösszívűbb vezetésoktató is nehezen tudna belekötni. Mármint ha csak a parkoló autót látná.

Érdemes végignézni a videót, mert a történet egy meglepetéssel zárult, amit nem szeretnénk előre lelőni.

The way I screamed after watching the end of this video! 😩😩😩😂 pic.twitter.com/gTmu58sezO

