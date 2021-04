Antoine Griezmann mindhárom gyereke április 8-án született

Az FC Barcelona francia csatárának, Antoine Griezmann-nak a napokban megszületett a harmadik gyereke is, ugyanis párja, Erika Choperena megszülte a kis Albát.

Az sem kis teljesítmény, hogy az előző kettő is ugyanúgy április nyolcadikán született, figyelt fel a különös egybeesésre az ESPN.

Antoine Griezmann has become a father for the third time. All of his children were born on the same day:

April 8. 2016 👶

April 8. 2019 👶

April 8. 2021 👶 pic.twitter.com/Ov50F6J3dT

— ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2021