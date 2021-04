Mihalik Enikő nem gondolta, hogy spontán teherbe eshet

Mihalik Enikő legutóbbi videójában Ráskó Eszterrel válaszolta meg a követői kommentjeit, ekkor mondta el azt is, hogy kislánya érkezését nem tervezték a párjával.

Mi nem terveztük, de nem is vagyunk meglepődve, hogy összejött. Tudtuk, hogy a méhecske hogy szokta beporozni a virágokat és mi nem nagyon tettünk az ellen, hogy a méhecske ne porozza be a virágokat. Amikor rájöttünk, hogy tulajdonképpen mit is műveltünk és mit rizikóztunk, Dávid és én egymásra néztünk és nyomtunk egy »high five«-ot. Hat héttel később kiderült, hogy össze is jött