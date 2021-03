Az Exatlonos Szabó Franciskát műteni kell

A Bajnokok egyik legmeghatározóbb versenyzője, Szabó Franciska számára két hete ért véget az Exatlon Hungary versenye, miután kiderült, hogy sérülése sokkal komolyabb, mint gondolták. A cselgáncsozó a hétfői Mokka vendégeként mesélte el, hogy a továbbiakban mi vár rá.

Korábban már volt egy bokaficamom és ott két hét után vissza tudtam állni a versenybe, ezért is hittem abban, hogy minél hamarabb vissza tudok állni most is. Engem is meglepett a hír, amikor Laci közölte, hogy három szalag van elszakadva, kettő részlegesen. 99 százalék, hogy műtétre kerül sor. Most egy újabb MRI vár rám. Az egyik legjobb bokaspecialistához fognak beutalni és akkor ő majd eldönti, hogy mi lenne a legjobb döntés