Videón, ahogy egy férfi „mellnagyobbítást” végez 27 nőnek – a gondolat erejével

De sikerült?

Bizarr videó terjed a kínai közösségi oldalakon: a képeken azt láthatjuk, amint egy kesztyűt viselő férfi „mellnagyobbítást végez” több női páciensnek – pusztán a gondolat erejével.

A felvételen 27 nővel áll szemben a „taoista mester” (igazából annyira abszurd az egész eset, hogy szinte minden szót idézőjelbe tehetnénk, így mostantól inkább eltekintünk ettől), aki körkörös ujjmozdulatokat végez, majd elmegy mindegyik kliense mellett.

A Global Times a mester egyik betegét idézi, a nő azt mondja, 4 milliméterrel nőtt a melle az első, további két milliméterrel a második „kezelés” után.

A Sicsiacsuangban tevékenykedő távgyógyító egy templomhoz tartozó taoista klinika vezetőjének mondja magát, amivel az az egyetlen probléma, hogy a helyi Taoista Szövetség – amelynek a férfi nem is tagja – állítja, hogy az említett templom nem áll kapcsolatban klinikával, ezt az információt a sicsiacsuangi egyházi hivatal egyik illetékese is megerősítette.

A videóban szereplő mester állítja továbbá, hogy képes távgyógyítással kezelni csonttöréseket, melldaganatot, de súlyproblémákon is tud segíteni, és az alacsony páciensek testmagasságát is növelni tudja érintés nélkül; az online kurzusain pedig „titkos szépség-mágiát” és a feng shui alapjait is el lehet sajátítani,

a tanfolyamokon való részvétel ára 9800 és 26800 jüan (465 ezer – 1,27 millió forint) között mozog.

A szolgáltatásokat egy weboldalon és WeChaten keresztül értékesíti, bár miután megjelentek a videó nyomán a vele kapcsolatos hírek, a site elérhetetlenné vált. A férfit csalással gyanúsítják a hatóságok.