Gigi Hadid fél évvel a szülés után már vissza is tért a kifutóra

Instagram-oldalán jelentette be a hírt Gigi Hadid, hogy húgával együtt fellép a Versace divatbemutatóján, a párizsi divathét alkalmából. Mint ismeretes, Hadid szeptember szülte meg első gyerekét, akit Zayn Malikkal közösen nevelnek. Egy szelfit posztolt magáról, amin éppen hatalmas kék szemsminket készítettek neki, a bejegyzésben pedig annyit írt, hogy „meglepetés!”. A haját is vörösre festette az alkalomból. A divatbemutatót különben ő nyitotta és zárta.

Gigi Hadid returned to the runway after her pregnancy and opened/closed for Versace. Now that’s a comeback. pic.twitter.com/Cfa3kzv0KK

— IAMFASHION (@IAMFASHlON) March 5, 2021