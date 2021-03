Ebben a szerelésben Bella Hadidot simán pincérnek néznénk egy étteremben

Valószínűleg meglepődne, ha tőle kérnénk a számlát.

Éppen nagyban zajlik a divathét Párizsban, ennek okán Bella Hadid is a városban tartózkodik, ahol például a Versace kifutóján is végigvonult. Hadidot egyébként megörökítette egy lesifotós is, ahogy éppen a lakhelyét szolgáló hotelből lépett utcára. Az outfitje egy fekete, bő nadrág, amihez fehér galléros inget vett fel. A szettet egy nyakkendővel és fekete bőrmellénnyel bolondította meg, az összhatás alapján pedig akár felszolgáló is lehetne. Mutatjuk: