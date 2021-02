Tánc közben videózta magát a brazil nő, mikor egy betolakodó jelent meg a házában

A nő először halálra rémült, de egy pillanattal később már el is kergette az ismeretlent.

Vírusként terjed az a videó az interneten, amelyen egy brazil nő épp táncol, amikor egyszer csak megjelenik a házában egy betolakodó. A Ladbible azt írja, a videót még február 17-én vette fel paranaguai otthonában Angela Goncalves, aki bizonyára nem ilyen csattanót képzelt el a felvétel végére.

A nővérként dolgozó Goncalves az Insagram-oldalára készítette a videót, amelyet úgy állított be, hogy a háttérben a teraszajtón át látszódott a bejárati kapu is. Így már a kezdetektől figyelhetjük, hogy egyszer csak belép a kapun egy ismeretlen, hogy aztán a házba is bejusson, teljesen halálra rémítve ezzel a nőt.

Az első sokk után a nő védekezni kezdett, így sikerült elkergetnie a behatolót, még mielőtt ő csinálhatott volna valamit. A helyi médiának Goncalves elmondta, a 11 éves kislánya is otthon volt, amikor feltűnt a betolakodó, így nem volt helye félelemnek, támadnia kellett. Miután sikerült elűznie az ismeretlent, értesítette a rendőrséget, akik rögvest kikérdezték a szomszédokat is, de kiderült, hogy senki nem látta korábban a környéken a férfit.

A nő most a családjával együtt azon van, hogy megerősítsék az otthonuk védelmét, riasztókat és kamerát akarnak felszerelni, hogy még véletlenül se fordulhasson elő hasonló a jövőben.

Később a videót feltöltötte a Facebookra, hogy ezzel is felhívja mindenki figyelmét, ügyeljenek a saját biztonságukra, hiszen bárkinél megjelenhetnek a betörők a lehető leglehetetlenebb időpontokban is.