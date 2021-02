Pár napra befogadta a futárt a vihar kellős közepén a küldeményére váró pár

Hármasban vacsoráztak, sütit sütöttek, és még a kutyákkal is sikerült összebarátkozni.

Arról már mi is több ízben beszámoltunk, milyen ítéletidő tombol az Egyesült Államok egyes pontjain, köztük Texasban is. A kaotikus időjárási viszonyokat rendesen megszenvedik a helyiek, különösen azok, akiknek a munkájuk miatt még el is kell hagyniuk a lakásukat.

Amint azt az ABC7 megírta, így járt az Austinban futárként dolgozó Chelsea Timmons is, akinek vasárnap már csak egyetlen csomagot kellett volna kivinnie a közeli szupermarketből, amikor megtörént a baj. A nő az úticéljánál felhajtott a felhajtóra, ami úgy le volt fagyva, hogy a kocsi rögtön visszacsúszott és egyenesen a szemközti ház virágágyásában landolt. A nő szólt a küldeményre váró párnak, hogy megérkezett, de adódott egy kis gond, mire ők kimentek hozzá, és együtt próbálták kiszabadítani a kocsit.

Ez azonban nem sikerült nekik, a vihar pedig egyre erősebb lett, így a pár, Nina Richardson és Doug Condon meginvitálták magukhoz a futárt. Nina később azt mondta, azt látta Chelsea-n, hogy az elején egy kicsit kényelmetlenül érzi magát, mint hívatlan vendég egy idegen házban, azonban nem telt el sok idő és máris összebarátkoztak, miközben elköltöttek hármasban egy vacsorát.

Chelsea az este említette a párnak, hogy imád sütni, és az álma, hogy nyisson egy pékséget, mire házigazdái a rendelkezésére bocsátották a konyhát, hogy készíthessen nekik valami finom süteményt.

Ez volt a legkevesebb, amit tehettem a vendéglátásukért és a megbecsülésükért cserébe

– nyilatkozta később Chelsea, akinek még a kutyákkal is sikerült összebarátkoznia.

Időközben az is kiderült, hogy ahogy a város több épületében, Chelsea lakásában is meghibásodott az áramszolgáltatás. Ennek értelmében még mindig Dougéknál tartózkodik, amit egyikük sem bán a legkevésbé sem, abban viszont reménykednek, hogy az idő hamarosan már tényleg jobbra fordul.