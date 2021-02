Pál Dénes új munka után nézett, grafikusként dolgozik

Gyorsan reagált a szakmáját érintő korlátozásokra.

Pál Dénes volt a Reggeli egyik legutóbbi vendége, aki arról beszélt, a koronavírus-járvány azt is magával hozta az ő karrierjében, hogy megtanult gyorsan reagálni az új helyzetekre. Így történt, hogy egy másik pályán is munkálkodni kezdett, ami jelenleg is tart: grafikusként dolgozik az énekes.

Bejött ez a nem várt időszak, és azon kezdtem el gondolkodni, mi az, ami előrébb visz. Grafikusként dolgozom, én ezt már nagyon régóta csinálom. A szakmámmal összefonódott, autodidakta módon tanultam meg. Nem egy kényszer, ebben jól érzem magam. Három-négy éve elvégeztem egy iskolát is, animáció készítést tanultam esti iskolában. Amellett, hogy jól érzem magam benne, hasznos, hogy van egy B-trevem ebben az időszakban.

– árulta el.