ValóVilág: Mercinek és Daninak trágyát kell majd lapátolnia

Előre félünk, hogy fogják bírni.

Az önfejlesztés hetét alig tudták kiszusszanni a játékosok, mivel hétfőn már el is indult a gazdálkodás hete. A környezetbarát életmód mellett most azt kell megtanulniuk, hogyan kell saját maguknak előállítani néhány ételt. Ehhez pedig hozzátartoznak az olyan feladatok is, mint a trágyázás, amit a hétfő esti műsorban Mercinek és Daninak kell véghez vinnie. Az előzetesből csak annyi derült ki, hogy külön feladatra kell menniük, a villán kívül, majd láthatjuk a döbbent, hüledező arcukat, ahogy realizálják, hogy a szarvasmarha trágya melletti két lapát valószínűleg nekik lett előkészítve.