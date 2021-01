Kálid Artúr csatlakozott a Barátok közt stábjához

Az nlc.hu számolt be arról, hogy Kálid Artúr csatlakozik a Barátok közt stábjához, ahol egy papot fog alakítani a színész. Bartha Krisztián karakterének temetésén fog feltűnni, és ahogy Kálid mesélte, korábban már majdnem BK-szereplő lett belőle.

Úgy tíz éve már majdnem Barátok közt-szereplő lettem, ám a színházi elfoglaltságaim sajnos mégsem tették lehetővé. Pedig nagyon szeretek forgatni, de a pályám úgy alakult, hogy erre viszonylag kevés lehetőségem volt. Már csak emiatt is örömmel fogadtam a felkérést. Most könnyen tudtunk egyeztetni, és külön boldogság számomra, hogy a feleségemmel, Murányi Tündével is együtt szerepelhetek, mert nem sokszor volt erre lehetőségünk. Nehéz jelenettel kezdtem; épp a temetésen tűnök fel először, ami nagy koncentrációt igényelt a szövegtanulás során is, hiszen a bibliai mondatok és a patetikus hangnem nincs jelen a mindennapjainkban.