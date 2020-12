Sarah Michelle Gellar foglalta össze eddig legjobban azt, hogy miért várjuk 2021-et

Aki december 31-én végigtekintett a magyar celebek Instagram-oldalain, bizonyára észrevette, hogy sokszor csak üres lózungokat olvashatott évösszegzésként 2020-ról, hogy miért érdemes hálásnak lennünk az évért, és hogy

az influenszerek mennyi jó és fontos könyvet elolvashattak a karanténban.

Sarah Michelle Gellar legalább nem egy tucatposzttal jelentkezett, sőt, még csak nem is egy tucatfotóval illusztrálta mindezt:

Én így búcsúzom 2020-tól, és reménykedve várom 2021-et. Remélem, a gyerekeim visszatérhetnek az iskolapadba március után. Remélem, újra magamhoz ölelhetem a barátaimat New Yorkban, akiket szintén nem láttam tavasz óta. Remélem, biztonságban elhagyhatjuk Kaliforniát, anélkül, hogy megnehezíteném az orvosok, ápolók és a frontvonalban dolgozók munkáját. Tudom, milyen erőszakos és bántó tud lenni ez a platform olykor: nézed, ahogy az emberek tökéletes képeket osztanak meg például a vakációikról. Hadd legyek én az első, aki elmondom: az én életem nem tökéletes. Ez az év volt az eddigi legnehezebb, amire emlékszem. Némi szépség is akadt benne: soha ennyi minőségi időt nem töltöttem a gyerekeimmel és a férjemmel. Próbálom mindig a jót megtalálni az életben, még az ilyen nehéz időszakokban is: igen, nagyon szeretnék új helyeket megismerni, de továbbra is részese szeretnék lenni annak, hogy megoldást keresek a jelenlegi gondokra, de minimum alkalmazkodom ahhoz, amit kérnek tőlem. Nagy örömmel feladom ezt az ünnepi időszakot a szeretteimért és mindazokért, akik áldozatokat hoznak. Köszönöm, ha te is így teszel. 2020: nem fogsz hiányozni.