Istenes László lesz a partnere.

Hivatalosan is a TV2-höz igazolt Dobó Ági, aki holnap debütál a Mokkában, mint műsorvezető. Dobó ma csak vendégként ment a reggeli műsorba, ahol kifejezetten nyugodtan elmondta, szereti a kihívásokat és ezt is annak tekinti. Pachmann Péter a beszélgetésben felemlegette, hogy Dobó amúgy jogász diplomával rendelkezik és szerintük biztosan tudja majd kamatoztatni ezt a fajta tudását is.

Kiemelt kép: TV2