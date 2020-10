Jön a Bébi Yoda-cipő kábé két BKV-bérlet áráért

Az Adidas Star Wars-tematikájú sportcipőket dob piacra, erről a LADBible írt nemrég. A lábbeliket „The Child”, azaz „A gyerek” névre keresztelték, ugyanis így hívják a The Mandalorian című sorozatban az internet által csak Bébi Yodaként emlegetett szereplőt.

Ahogy a lap írja, 55 dolláros áron fog indulni,

ami kábé 17 ezer forintot jelent.

Magyar megjelenésről egyelőre nem tudni.

The Child aka Baby Yoda is getting his own @starwars x adidas collection! Which pair are you copping on 11/4? https://t.co/JrjW8KNLHQ pic.twitter.com/dIywSNU6Xp

— Sneaker News (@SneakerNews) October 26, 2020