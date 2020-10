800 ezer feliratkozóval a YouTube-os Radics Peti befejezi a videózást

Radics Petit jelenleg közel 800 ezer ember követi a YouTube-on, főként paródiavideóival szerzett komoly ismertséget magának a platformon. Mint azt Facebook-oldalán hétfőn este leírta, egy időre felhagy a tartalomgyártással,

Sokat gondolkodtam a csatornámon, a videóimon és azon hogy mennyire kihatással van ez az egész a magánéletemre és az egyéb munkáimra. Úgy érzem, jelen pillanatban alkalmatlan vagyok egy ekkora embertömeggel rendelkező csatorna vezetésére. Túl sok figyelmet szenteltem rá, a magánéletem rovására. Nem kezdem el sorolni, hogy mennyi minden történik jelenleg is a háttérben, amiről nagyon kevesen tudnak, így csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy SOK most ez nekem. Túl sok az elvárás, aminek nem tudok jelenleg megfelelni. Elindultam egy úton, amiről nem szeretnék letérni, ha viszont ebben az állapotban videózok tovább, azt érezni fogja mindenki. Talán már érzitek is. Ha az ember nem tud 100 százalékot belevinni a munkájába, az pocsék lesz, ezt pedig szeretném elkerülni és nem erőltetni.