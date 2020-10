Kockás hasak mindenhol.

A Sztárban Sztár jelenlegi szériájában versenyzőként van jelen Tóth Andi, de emellett arra is van ideje, hogy saját klipjeivel foglalkozzon. A legújabb A parkban címet kapta, itt a dalszerzést és a szöveget egyaránt magára vállalta az énekesnő, aki a videókliphez még azt is bevállalta, hogy bugyira vetkőzve szaladgált a címben is emlegetett parkban.

Kiemelt kép: Instagram.com/tothandi.andee