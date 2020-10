Sváby András: Én is ezt mondtam, de nem mondtam igazat

Tatár Csilla még szeptemberben beszélgetett műsorában Sváby Andrással, aki nem csak arról mesélt, hogy milyen volt 50 évesen újra babázni, de azt is bevallotta, hogy törésként élte meg, amikor 2007-ben otthagyta a TV2-t.

Mindenki azt szokta mondani, aki abbahagyja az életének a legfontosabb foglalatosságát, hogy most váltok és nem is hiányzik. Én is ezt mondtam, de nem mondtam igazat. Az első perctől kezdve hiányzott a televíziózás, de mindig azt gondoltam, hogy ezen túl fogom egyszer tenni magamat és biztos, hogy kiheverem ezt a permanens hiányérzetet, de nem így történt. Aztán elrepült tíz év, de nem volt nap, hogy ne gondoltam volna arra, hogy én, hogyha tévés lennék, hogy dolgoznék fel egy témát. Aztán egyszer csak adódott egy olyan lehetőség, ami nagyon érdekelt