Tóth Andi: Azt az embert keresem, akivel családot alapíthatok

A 21 éves énekesnő a Szabó Ádámmal való szakítása után ugyan nem akar azonnal beleugrani egy kapcsolatba és gyereket sem most azonnal szeretne szülni, de határozott elképzelései vannak jövőbeli párjáról.

Többször fordult már elő velem, hogy olyan üzeneteket kaptam, amelyben egy srác azt írta, hogy itt és ott látott, de nem mert odajönni. Lehet, a kisugárzásom ijesztő, de az tény, hogy félnek tőlem a férfiak. Azt gondolom, hogy egy igazi férfi a talpán, egy férfiállat, na, ő majd oda mer jönni. És ő jöhet is, persze csak akkor, ha normális és kedves

– kezdte a Blikknek Tóth Andi.

Külsőre mindig is volt zsánerem. Brad Pittnek nem mondanék nemet, de alapvetően a sötét, félhosszú, túrható hajú pasik jönnek be, a kék szemekért odavagyok, és szeretem, ha egy pasinak van válla. Nekem nem kell kockás has, de azt szeretem, ha úgy fölém tud tornyosulni, hogy adjon biztonságérzetet. Amitől viszont kivagyok, ha egy pasinak vékonyabb a lába, mint az enyém.