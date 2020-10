Jön Nicolas Cage ufós filmje, amiben szamurájkarddal védi meg a Földet

A Movieweb számolt be arról, hogy Nicolas Cage hamarosan új filmmel debütál: ez lesz a Jiu Jitsu című sci-fi, melyben a színész a Földet menti meg.

Az idegenektől. Szamurájkarddal.

Minden más a plakáton. Amúgy november 20-án érkezik a film, ki gondolta volna, de a mozikban nem mutatják majd be.

Get ready for an epic throw down in JIU JITSU!

We have the #exclusive first look at the US Poster for #JiuJitsuMovie starring #NicolasCage #TonyJaa #FrankGrillo #AlainMoussi #JujuChan and #MarieAvgeropoulos.

JIU JITSU in theaters, On Demand & Digital November 20. pic.twitter.com/CcqLgUS1K9

— Highland Film Group (@thehighlandfilm) October 5, 2020