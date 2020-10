Szólunk előre, hamarosan mindenkinek ilyen telefontokja lesz

Megérkezett az Y generáció Szex és New Yorkja, vele együtt pedig egy új kiegészítő is.

Napokkal ezelőtt mutatták be Netflixen a Z generáció Szex és New Yorkját, ami Emily in Paris néven fut, és amit ugyanaz a Darren Star készít, aki a Szex és New Yorkot, illetve a Beverly Hills 90210-et is csinálta. A sorozat főszereplőjét Lily Collins alakítja (úgy egyébként Phil Collins lánya), a sztori pedig pont annyira klisés, mint amire a cím alapján számít az ember: az amerikai lány egy munka miatt Franciaországba költözik, ahol nagyon szép ruhákban lesz konfliktusa a főnökével, illetve jön össze pár nagyon tipikusan franciának beállított francia pasival.

Na de hogy a lényegről is szó legyen, a sorozat főszereplője, Emily – aki nyilván influenszer –, természetesen 0-24 szelfizik a telefonjával, aminek olyan tokja van, mintha az egy régi fényképezőgép lenne.

A Cosmopolitan pedig felfedezte, hogy ezt, vagy legalábbis valami ehhez nagyon hasonló tokot már meg is lehet venni, ami azt jelenti, hogy pár héten belül minden Y generációs, netflixen lógó, divatot követő átlaglány ilyen tokkal a telefonján szelfizik majd, lehetőleg a tükör előtt, hogy a tok is látszódjon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emily In Paris (@emilyinparis) által megosztott bejegyzés, Okt 1., 2020, időpont: 3:49 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/Emily in Paris