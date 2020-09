Cynthia Nixon el tudná képzelni, hogy Sharon Stone legyen a Szex és New York Samanthája

Cynthia Nixon el tudná képzelni, hogy Sharon Stone legyen a Szex és New York Samanthája

De nem kell aggódni, ez csak fantázia, nem lesz egy újabb rész.

Egyelőre nincs tervben, hogy egy harmadik rész is készüljön a Szex és New York-filmekből, de ha mégis, akkor a sorozat Mirandáját alakító Cynthia Nixon nem bánná, ha abban Sharon Stone lenne Samantha. A CNN írt arról, hogy Nixon és Stone egy online interjúban szólaltak meg Andy Cohennek, ebben a műsorban jött szóba az, hogy vajon Stone elvállalná e Kim Cattrall szerepét, ha már ő visszautasította, hogy szerepeljen bármilyen folytatásban is.

Így viszont valószínűleg nem is lesz folytatás, 2018-ban Sarah Jessica Parker is úgy fogalmazott, hogy Cattrall nélkül nem is vállalna egy újabb filmet, annak ellenére sem, hogy kettejüknek voltak korábban összetűzéseik.

Mindenesetre a felvetésnek Sharon Stone örült, legalábbis úgy fogalmazott:

Ha lehetőségem lenne együtt dolgozni Cynthiával, az megtiszteltetés lenne.

Kiemelt kép: YouTube