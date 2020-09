Nem, ez nem a kétezres évek eleje, csak Paris Hilton és Kim Kardashian találkoztak

Hilton dokumentumfilmjét is megnézték közösen.

Paris Hilton és Kim Kardashian évente maximum egyszer találkoznak egymással. Tavaly például Kardashian szerepelt Hilton videoklipjében, idén pedig megszólalt az életéről készült dokumentumfilmben. A kétezres évek elejének emlékére együtt töltöttek egy napot, ezt pedig onnan tudjuk, hogy videót is töltöttek fel magukról és az ominózus pillanatról, amiben elmondják, hogy csak úgy együtt töltenek egy kis időt. Később arról is posztoltak, hogy megnézték a This Is Paris doksit, ami még annyira friss, hogy egy hete sincs, hogy megjelent.

Kiemelt kép: Instagram/@parishilton