Gianni egész étterme együtt gratulált a babához

Többé-kevésbé covid biztosan.

Debreczeni Zita és Gianni Annoni néhány nappal fiuk születése után egy Instagram posztban a nyilvánossággal is megosztották a hírt, hogy szülők lettek. A baba paraméterein túl a nevét is elárulták, akit pedig azonnal köszöntött is Gianni étterme.

Isten hozott Annoni Gianfranco Máté!❤️ Congratulazioni Zita e Gianni!☺️✨🥰🥂🍾

– posztolta az olasz étterem, akinek 39 munkavállalója állt össze egy közös képre.

Maszkot pedig mindenki viselt. Igaz, nem mindenki találta el a helyes módszert, de most nem is ez a lényeg…

Trattoria Pomo D'Oro (@pomodorobp) által megosztott bejegyzés, Szept 2., 2020

Kiemelt kép: Instagram/@pomodorobp