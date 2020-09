Bradley Cooper a karantén alatt 80 éves anyjáról gondoskodik

Bradley Cooper nemrég adott egy rövid interjút, amelyben arról beszélt, neki hogy telik a karantén a koronavírus-járvány alatt. Mint mesélte, főképp a 3 éves lányával foglalkozik, de idős, beteg anyjáról is gondoskodnia kell.

A lányommal, az anyámmal és a két kutyánkkal éldegélünk együtt. El sem hagyjuk a házat. Anyám most lesz 80 éves, sztómával él, nem is engedünk be senkit a házba. Én se megyek ki, mert ha elkapná a vírust, ott vége lenne mindennek. Egy kis házban élünk a városban, szerencsére, van hátsó kertünk. Gyakorlatilag egyszemélyes óvodaként funkcionálok a lányomnak: felkelünk, aztán úszóleckéket veszünk a fürdőkádban.