Istenes Bence egy utcabál méretű szerenáddal lepett meg egy idegent

Ő sem tudta, hogy mire vállalkozik.

Istenes Bence legújabb videója nemrég került fel a Youtube-ra, amiben saját magát szerelemdoktorrá ruházta fel, így a videó tematikája nyilván a szerelem. Elsőre logikus lenne, de most nem Csobot Adél szerepelt a videóban, mivel Istenes kitalálta, hogy segíteni szeretne egy szerelmes párnak. Pár nappal ezelőtt posztolt Instagram-oldalán egy felhívást, hogy aki szeretné meglepni párját valami nagy dologgal, az jelentkezzen. Végül Istenes kiválasztotta Márkot, akinek barátnőjét, Vikit lepték meg egy akkora szerenáddal, ami simán beleférne az utcabál kategóriába is. A zenészek között ott volt Szabó Ádám és Csordás Tibor is, akik mellett kettő tollas, karneváli ruhába bújtatott táncos lány táncolt. Mutatjuk a majdnem tíz perces videót:

Kiemelt kép: YouTube/IstenesBence