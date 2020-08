Horváth Gréta kisétált a forgatásról, miután berágott a férjére

Túl lett húzva ez a vicc.

Két hét múlva indul a TV2 gasztrorealityje, a Love Bistro, amiben 18 celeb páros mutatja meg magát elsősorban a konyhában. A műsor előtt bemutatkozó videókat forgattak a párokról és Horváth Grétáéknak már ekkor sikerült összekapnia.

Kiderült, hogy Meggyes Dávid nincs annyira oda párja bolognai tésztájáért, mert nála az a befutó, amit az édesanyja készít, ráadásul ebből még viccet is csinált a kamera előtt. Horváth Gréta egy idő után be is sokallt és káromkodva kisétált a szobából.

Kiemelt kép: tv2.hu