„Inkább felvágom az ereimet” – színészek, akik gyűlölték a leghíresebb filmes karakterüket

A legtöbb klasszikus filmnél sok esetben el sem tudjuk képzelni, hogy valaki más játszaná a főszerepet, mint az, akinek a nevével már szinte összeforrt a karakter. Ilyen Jason Biggs is, akiről mindenkinek azonnal az Amerikai pite Jimje ugrik be. Nemrég a Twitteren kérdezték meg tőle, hogy melyik filmet volt a legkínosabb végignéznie a szülei társaságában. A válasz nem túl meglepő, nyilván a szexuálisan túlfűtött tinédzser srácokról szóló Amerikai pite volt. De nincs egyedül, rajta kívül sok más színésznek volt olyan szerepe, amit később megbánt.

Carrie Fisher és Leia hercegnő

Fisher először 1977-ben bújt a Star Wars című film hercegnőjének bőrébe. A hírnév viszont, ami a szereppel és a filmmel jött, annyira nem tetszett neki. 2008-ban egy interjúban azt mondta, ha tudta volna, hogy ennyire felkapják a filmet, sosem vállalta volna el. Fisher 2016-ban, 60 évesen hunyt el, ennek ellenére a 2019-ben bemutatott, Star Wars: Skywalker korában még felbukkan, köszönhetően a rengeteg, korábban leforgatott anyagnak, amit nem használtak fel egyik filmben sem.

George Clooney és Batman

Néha már el is felejtjük, hogy George Clooney amúgy Batman is volt. Mondjuk az sem most volt, hiszen 1997-ben mutatták be Joel Schumacher rendezésében a Batman és Robin című filmet, ami a Comic DC egyik őrületes mellényúlása. IMDb-n – habár a weboldal sok esetben nem ad reális értékelést egy alkotásról – mindössze 3,7 pontot ért el. Clooney a forgatás után sokáig azt hitte, tönkretette Batman imidzsét, és miatta soha többé nem lesz már népszerű a karakter. 2013-ban, bő tíz évvel a film bemutatása után is erről panaszkodott egy interjúban.

Hadd mondjam el, őszintén azt gondoltam, hogy tönkretettem a franchise-ot az alakításommal, amíg valaki más évekkel később nem futtatta fel újra. Akkoriban azt hittem, ez nagyon jó lehetőség a karrieremnek. Hát, nem volt az.

Mark Wahlberg a Boogie Nights című filmben

A hetvenes évek diszkókorszakát és a pornóipar fellendülését mutatja be a Boogie Nights, melynek főszerepét Mark Wahlberg játssza. A film és a színészi játéka egyaránt elnyerte a kritikusok tetszését, ennek ellenére a Wahlberg gyűlölte az egészet. Elmondása szerint annyira, hogy Istenhez imádkozott, bocsásson meg, amiért elvállalta a szerepet. Egyszer konkrétan és érzékletesen kifejtette, mennyire utálta:

Mindig is reméltem, hogy Isten nagy filmrajongó, és megbocsát nekem a múltbeli hibáimért, mivel jó párat elkövettem életem során. A Boogie Nights az első a listán.

Kate Winslet mint Rose a Titanicban

Elég hihetetlenül hangzik, hogy bárki is utálni tudja azt a szerepet, aminek köszönhetően egyrészt Leonardo DiCaprióval együtt alakíthatott szerelmest, másrészt világszerte ismertséget hozott neki. Winslet mégsem bírja végigülni a filmet. Annyira bénának érzi az alakítását, hogy Oscar-díj ide vagy oda, legszívesebben újraforgatná.

Minden egyes jelenetben csak azt látom, hogy mit csinálok rosszul. Az amerikai akcentusom is szörnyű. Amikor megnéztem a filmet, végig arra gondoltam, hogy újra akarom forgatni az egészet.

Gwyneth Paltrow és a Nagyon nagy ő

Egyszer még az a Gwyneth Paltrow is bepróbálkozott egy vicceskedő filmmel, aki ma vagina illatú gyertyát árul. A Nagyon nagy ő című filmben egy túlsúlyos nőt alakít, akinek külseje miatt szerencsétlen a szerelmi élete. A filmet 2001-ben mutatták be Jack Blackkel az oldalán. A sztori szerint Black karakterét hipnotizálják, mire ő a Paltrow által játszott Rosemaryt szupermodellnek látja. Annak ellenére, hogy kasszasiker lett, a filmet sokan kritizálták a negatív testkép erősítése miatt. Paltrow ma már nem forgatná újra a filmet, mivel nem voltak túl pozitív élményei a jelmezben.

Első nap, amikor felvettem a dagijelmezt, egy hotelben voltam. Annyira szomorú volt, amikor végigsétáltam a hallban, senki sem akart rám nézni, mert túlsúlyos voltam. Valamiért a nagy méretű női ruhák rettenetesen néznek ki. Megalázó volt számomra, mert az emberek kényelmetlenül érezték magukat a jelenlétemben.

Halle Berry és a Macskanő

2004-ben mutatták be a Macskanő akciófilmet, amit jó pár kritikus a világ egyik legrosszabb filmjének kiáltott ki. Nincsen különösebb oka, hogy miért utálta a karaktert, itt az egész produkcióval volt baj. Hét Arany Málna-díjra jelölték, amiből egyet meg is kapott. Berry a színpadon megköszönte a Warner Bros. Stúdiónak, amiért beválogatták a filmbe, amiről ő maga is elismerte, hogy rettenetesre sikeredett.

Zac Efron és Troy Bolton

Elérkeztünk a lista legszomorúbb pontjához, amiben kiderül, hogy Zac Efron nem is szereti a High School Musicalt, ami valójában a popkultúra egyik, ha nem a legnagyobb kincse. Efron egyáltalán nem szerette a karakterét, most már azt gondolja, Troy Bolton csak egy elkényeztetett kölyök.

Ahogy nézem a filmet, mindig seggbe akarom rúgni magam. Troy néha csinált szórakoztató dolgokat, ami vicces, de egyébként egy gimis lúzer.

Daniel Craig és James Bond

Daniel Craig tizennégy éven keresztül játszotta James Bond karakterét, kezdve a 2006-os Casino Royale című filmmel, de aztán elege lett az ikonikus szerepből. 2015-ben megkérdezték tőle egy interjúban, mit szólna még egyhez, mire azt felelte, hogy inkább ott helyben betöri az üveget és felvágja az ereit. Ezután, mondjuk, összeszorított fogakkal, de ledarált még egy részt, ami eredetileg idén jelenne meg a mozikban.

Katherine Heigl és a Felkoppintva

Heigl sok romantikus vígjátékban játszott, a Grace klinika után ez volt az első filmje, amivel berobbant a köztudatba. A történet szerint egy egyéjszakás kaland után teherbe esik a füves lúzert játszó Seth Rogentől, majd rövid őrlődés után úgy dönt, hogy megtartja a babát. Heigl utólag elmondta, nagyon nehezére esett szeretnie a filmet, mivel az durván szexista.

A főszereplő srác karaktere szexista. Úgy festi le a nőket, mintha humortalanok, merevek és komolyak lennénk. Sokszor nehéz volt számomra eljátszani, mivel szörnyű volt a karakterem. Miért ilyen elkényeztetett? Miért kell így reprezentálni a nőket? 98 százalékban hihetetlen élmény volt a forgatás, de a maradék kettőben nehezemre esett szeretni.

Robert Pattinson és az Alkonyat

Nem hiszem, hogy bárki is lefordulna meglepettségében a székről, hogy Pattinson nem volt nagy rajongója a trilógiának, amiben a vámpírt, Edward Cullent alakította Kristen Stewart mellett. 2008-ban mutatták be a filmet, aztán jött még két rész, az utolsó 2012-ben. A színész azóta állandóan viccet csinál egykori karakteréből, nem tudja komolyan venni:

Borzasztóan nevetséges a karakter. Minél többet olvastam a forgatókönyvet, annál jobban utáltam a srácot. Plusz, 108 éves szűz volt, úgyhogy egyértelmű, hogy vannak problémái.

Kiemelt kép: GettyImages/AFP