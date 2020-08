A BBC időjárás-jelentője nem tudhatta a helyszíni riport közben, mi történik mögötte

South Shields szeles tengerpartjáról jelentkezett be a brit BBC időjárás-jelentője, hogy elmondja micsoda hőhullám érte el Nagy-Britanniát. Volt már ilyen, vagy legalábbis hasonló, mondhatnánk, csak akkor még azt nem tudjuk, hogy miközben Jen Bartram a stúdióban ülő kollégájával beszélget élő adásban, a háttérben megjelenik egy kissrác.

– twittelte ki Bartram, és valóban, nagyot ment a kissrác.

