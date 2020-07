A stylist Holdampf Linda is csatlakozott Hajdú Péter LifeTV-jéhez

Röviden:

Demcsák Zsuzsa ,

, Joshi Bharat ,

, Garami Gábor

és Hajdú Steve

is Hajdú Péter LifeTV-jénél landolt az elmúlt hónapokban, most Holdampf Linda stylist csatlakozott a csapathoz, akit eddig főleg reggeli műsorokban láthattunk stílustanácsokat osztogatni. Egyébként ő maga is úgy hivatkozik tévés munkásságára az Instagramon: „az a stylist csaj a tévéből”.

Hajdú úgy fogalmazott saját oldalán, hogy

Hajdú Steve műsorvezetőtársa Holdampf Linda lesz! Sok sikert Linda👍🏻

Az egyelőre nem világos, milyen műsorról van szó, a Media1 információ szerint a nézők napi rendszerességgel találkozhatnak majd Hajdú Steve-vel a képernyőn, nagy eséllyel ez Holdampfra is elmondható lesz.

Kiemelt kép: Instagram.com/lindaholdampf