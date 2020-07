Andy Cohen úgy leszerepelt a Szex és New York castingján, hogy Sarah Jessica Parker arcára is kiült a rémület

Pedig ezer éve legjobb barátok.

Andy Cohen saját műsorában mesélte el a kínos történet, ami iskolapéldája annak, hogy miért nem ajánljuk be legjobb barátunkat egy olyan melóra, amiben nem vagyunk teljesen biztosak, hogy jó lehet. A műsorvezető a The Andy Cohen Diariesben árulta el, hogy még a Szex és New York forgatása idején állandóan azzal nyúzta Sarah Jessica Parkert, hogy szerepelhessen a sorozatban, ha más nem, legalább egy kisebb szerep erejéig. Parker baráti kötelességből el is intézte, hogy Cohent behívják egy meghallgatásra, de még ő is meglepődött azon, hogy milyen borzalmasan sikeredett az egész.

Sosem felejtem el azt a horrorisztikus arckifejezést, ami kiült Sarah Jessica arcára, amikor megpróbáltam eljátszani a jelenetet. Nem kaptam meg a szerepet. Végül elintézték, hogy az egyik epizódban egy melegbárban én lehessek a félmeztelen srác, aki Carrie mellett álldogáll a negyedik évadban

– mondja, majd azt is elmondja, hogy egyébként a hatodik évadban is feltűnik, akkor a Barney’s áruház egyik eladójaként. Végül viccesen megjegyezte, hogy azóta is sokszor emlegetik neki, hogy milyen jó munkát végzett, azaz senki. A történetét egyébként egy animációval illusztálták, érdemes belekukkantani, elég szórakoztató:

Kiemelt kép: Michael Stewart/WireImage