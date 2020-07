Roppanós zöldségek konzervből, amik gyorsan köretté varázsolhatók (x)

Mihez mi illik, melyik zöldség melyikhez passzol, meg úgy általában. Csináljuk? Vegyük? Fagyasztottat? Frisset? Adunk néhány receptötletet párosításra.

Köret vagy főétel?

Főételként nem csak a nehéz húsos fogásokra gondolhatunk, a nagy nyári melegben egy kis ecetes lencsekrémleves vagy szimplán serpenyőben megpirított kerti zöldségek ugyanolyan teljes értékű étkezést biztosítanak, mintha nagyobb, bonyolultabb húsokat sütnénk órákon keresztül.

Köretként gondolhatunk több dologra is: a grillezett zöldségek elférnek a húsok mellett is, a saláták magukban is fogyaszthatók. Persze nem mindenkinek van kertje, ideje vagy jó receptje, hogy elkészítse ezeket. Túlbonyolítani az életet pedig felesleges, hiszen ezeknél az étkezéseknél fontos, hogy gyors, egyszerű és ízletes legyen.

A konzervzöldségek használata ma már igen népszerű, hiszen egyszerűsítik a dolgunkat: nem kell pucolással, fejtéssel foglalkoznunk, az újabb fejlesztésű termékeknél pedig az elkészítési idő is lecsökkent, a roppanós zöldségek a konzervből azonnal mehetnek is az asztalra. További előnyük, hogy a zöldségek szezonalitását is megoldják, szavatosságuk a szekrényben sokáig tart, bármikor előránthatók és azonnal köretté vagy salátává varázsolhatók.

Új technológiák

Az új technológiáknak köszönhetően a frissen begyűjtött zöldségeket a Bonduelle-nél például

gyors gőzfürdőben párolják meg, hogy a növény ne szívjon magába több nedvességet, így megmarad roppanósságuk. Ezzel azonnal fogyaszthatóvá is válnak a termékek, akár hidegen, akár melegen, főzve-sütve, akárhogyan, csak rajtunk áll, hogyan szeretnénk tálalni.

A piacon fellelhető Vapeur alapzöldség konzervek termékcsaládra ezek jellemzőek. A választék sokféle, így lehetőségeink tárháza végtelenné válik: a Vapeur kínálatában a csicseriborsótól a zsenge zöldborsón át a fehér-, vörös- és zöldbab konzervekig minden finomság megtalálható.

Tippek párosításra

Ezek után az már csak rajtunk múlik, hogy csak egy laza salátához adjuk hozzá ezeket a zöldségeket, magában fogyasztjuk, esetleg humuszt vagy más kencét készítünk belőlük. Vagy ha épp maradt a csirkecombból grillezés után, összetéphetjük apró darabokra, adhatunk mellé Vapeur zöldbabot, majd egy kis tejszínes szósszal igazi könnyedebb ebédet készíthetünk másnap.

Mentás-zöldborsós-ricottás bruschetta

Hozzávalók 4 személyre:

1 doboz Bonduelle Vapeur zöldborsó

8 szelet ciabatta

20 dkg ricotta

6 mentalevél

1 citrom

1+1 gerezd fokhagyma

5 dkg parmezán

olívaolaj

só

bors

A recept elkészítésének lépési ezen a linkek érhetők el.

Nyári ratatouille csicseriborsóval

Hozzávalók 1 személyre:

1 doboz Bonduelle Vapeur csicseriborsó

2 db kisebb cukkini

1 db közepes padlizsán

1 hagyma

1 piros kaliforniai paprika

2 gerezd fokhagyma

400 g koktélparadicsom

1 ek. balzsamecet

2-3 ág kakukkfű

1 marék friss bazsalikom

1 tk. barnacukor

só

bors

olívaolaj

A recept pontos elkészítésének a módja itt olvasható.

Grillezett halloumi citrusos csicseriborsós-lencsés-céklás-répás salátával

Hozzávalók 1 személyre:

1 doboz Bonduelle Vapeur lencse

1 doboz Bonduelle Vapeur csicseriborsó

2 répa

2 kisebb cékla

1 kisebb lilahagyma

250 g halloumi sajt

1 citrom

1 lime

1 csokor petrezselyem

só

bors

olívaolaj

Az étel elkészítése lépésről lépésre az alábbi linken olvasható.