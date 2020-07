Rengetegen kiakadtak, mikor megtudták, hogy ezen a képen valójában NEM egy rántott hús látható

Már nem kevesebb, mint 284 ezer ember kedvelte azt a fotót, amelyen egy rántott húsra nagyon hasonlító tárgy látható. A hipnotizáló hatású fotóra első pillantásra mindenki azt hiszi, hogy egy sajttal töltött rántott húst ábrázol, pedig az igazság ennél sokkal érdekesebb.

A fotón szereplő tárgy nem más, mint egy ásvány, ami az elmúlt évszázadok alatt tökéletesen olyanná formálódott, mint egy szelet töltött rántott hús.

🚨 CRYSTAL THAT LOOKS LIKE CHICKEN TENDER ALERT 🚨 pic.twitter.com/YLGZFo6XO2

— GarlicPowder (@fartpowder) June 27, 2020