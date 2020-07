Billie Eilish olyan megszállottan rajongott Justin Bieberért, hogy az anyja majdnem terápiára küldte

Nem bírta, hogy állandóan sírt miatta.

Billie Eilish sosem titkolta, hogy ő Justin Bieber első számú rajongója, de volt egy időszak, amikor már ez az érzés túlment egy határon, vagyis amikor Eilish minden nap sírt Justin Bieber miatt. Az énekes anyja, Maggie Baird egy rádióműsorban mesélte el, hogy 10 éves korában minden áldott nap bőgött lánya, miután megjelent Bieber As Long as You Love Me című klipje. Azt mondta, annyira eldurvult a dolog, hogy már azon gondolkodott, hogy elviszi terápiára Eilish-t.

Emlékszem, táncórára vittelek és ez a szám szólt a rádióban, állandóan sírt, majd hzafelé is ugyanez. Billie nagyon izgatott volt a videó megjelenése előtt, majd amint meglátta, sírni kezdett és onnantól kezdve abba se hagyta. Azon gondolkodtam, hogy elviszlek terápiára, mert teljesen kivoltál borulva Justin Bieber miatt.

– mondta, mire Eilish annyival válaszolt, hogy voltak évek, amikor mindenen el tudta sírni magát, de azóta ez megváltozott.

Kiemelt kép: Instagram/@billieeilish