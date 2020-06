Emily Ratajkowski férje elnézést kért, mert évekig az N-betűs szót használta feketék előtt

A modell vajon mennyire dühös most a férjére?

Többnyire Emily Ratajkowskiról írunk nektek, de feledkezzünk meg arról, hogy a modellnek van egy férje is, Sebastian Bear-McClard, aki színész-producer. Ratajkowski jelenleg is tüntet George Floyd igazáért az utcákon, erről posztolt is az Instagramra. Ehhez kommentelt a Black Entertainment Television nevű, feketéket megcélzó kábelcsatorna dolgozója, Danielle Prescod.

Van egy ötletem. Előbb talán a férjeddel kellene beszélned, aki egy fehér ember és a jelenlétemben is rengetegszer használta az N-betűs szót

– írta, hozzátéve, több másik fekete barátja is panaszkodott Ratajkowski férjére, és valószínűleg a modell nem tudta ezt, mert nem így beszél Bear-McClard az ő jelenlétében, de jó lenne előbb a saját háza táján rendet tennie.

Ratajkowski olvashatta a kommentet, mert nem sokkal ezután a férje Twitteren kért bocsánatot, számolt be róla a US Weekly:

Úgy használtam gyakran ezt a szót, mintha nekem szabadna. Pedig soha nem volt szabad és ezután sem lesz. Az elmúlt néhány évben rengeteget tanultam arról, mit jelent fehérnek lenni egy olyan rasszizmussal átitatott történelmű országban, mint a miénk. A botlásaink beismerése fontos része annak, hogy változtassunk a világon. Rendkívül szégyellem magam és elnézést kérek mindenkitől, akit valaha is megbántottam.

Vége a történetnek, megfelelő módon zárult, ugye?

Kiemelt kép: Instagram.com/emrata