Billie Eilish a Grammy-díj kategóriáit kritizálta

Alapból azt sem érti, őt miért a pop kategóriában jelölik.

Billie Eilish a brit GQ magazinnak fejtette ki a véleményét arról, hogy mennyire nem ért egyet a Grammy-díj kategóriáival. Korábban már Tyler The Creator is éles kritikával illette a zeneipar legnagyobb díjátadóját, mert szerinte az urban, vagyis magyarul az alternatív zenei kategória lényegében az n betűs szóra utal és annak a politikailag korrekt változata. Évek óta ebben a kategóriában jelölnek minden fekete előadót, aki kicsit is más stílusban csinál zenét, mint az R&B.

Eilish szerint Tyler The Creatornek teljesen igaza van, ő sem szereti, hogy címkézik az előadókat.

Nem kéne az alapján megítélni egy előadót, ahogy mondjuk öltözik vagy ahogy kinéz. Nem Lizzo nyerte a legjobb R&B album kategóriában? Mármint, ő sokkal poposabb, mint én Ha nem fehér lennék, valószínűleg a rap kategóriában jelölnének. Szerintem ez nagyon furcsa. A világ be akar zárni egy dobozba. Csak azért, mert egy fehér tinédzser lány vagyok, automatikusan a pop kategóriába soroltak. De mióta csinálok pop zenét? Pop hangzása van a dalaimnak, bármennyire is?

Kiemelt kép: Instagram/@billieeilish